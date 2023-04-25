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Женщина из Орла заживо сожгла партнера и получила 12 лет тюрьмы

Происшествия
Женщина из Орла заживо сожгла партнера и получила 12 лет тюрьмы

Жительницу города Орел приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью. Подробностями поделилось региональное управление Следственного комитета России.

Преступление было совершено в октябре 2022 года. Вечером 41-летняя женщина распивала алкогольные напитки вместе с сожителем, однако в какой-то момент между ними произошла словесная перепалка.

Конфликт закончился тем, что ранее судимая дама облила мужчину бензином и подожгла. Потерпевший получил смертельные травмы.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. При этом доказательств, собранных представителями властей, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Согласно решению суда, злоумышленницу отправят в исправительное учреждение общего режима. Тем не менее приговор еще не вступил в законную силу, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ефрейтора Илью Трачука отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону избрал данную меру наказания в рамках дела о государственной измене.
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