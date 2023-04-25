Минкультуры России официально подтвердило уход Аллы Маниловой с поста замминистра

Статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова покинула занимаемую должность. Соответствующую информацию подтвердили в ведомстве.
Также стало известно, где Манилова продолжит работу. Сообщается, что она ушла с поста замминистра культуры, чтобы возглавить Русский музей.
«Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой», — говорится в сообщении.
Посол Российской Федерации в Эквадоре Владимир Спринчан ранее сообщил, что в Эквадоре в одном из крупнейших вузов открыли музей космонавтики