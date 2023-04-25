Теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о том, как не смогла вылететь из Польши из-за своей национальности

Российская теннисистка Виталия Дьяченко поделилась подробностями неприятного происшествия с польской авиакомпанией LOT Airlines.
Как рассказала спортсменка в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ», ее поразило то, насколько легко в Польше демонстрируют свой национализм. По ее словам, в аэропорту даже предъявили правила, по которым русских не допускают к перелетам.
Теннисистка рассказала, что у нее забрали паспорт, когда она попыталась сфотографировать предъявленный ей перечень исключений из правил. Россиянке удалось оформить новые билеты только спустя восемь часов.
«Я просто хотела, чтобы эту историю узнали люди. Чтобы люди, особенно спортсмены, которые летят через Польшу, не попадали в эту историю», — добавила Дьяченко.
Как ранее сообщило издание «Ридус», теннисистка не смогла вылететь из Каира из-за того, что польская авиакомпания LOT Airlines запретила россиянам посадку на свои рейсы. Компания отказала ей в вылете из-за российского паспорта.