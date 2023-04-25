Теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о том, как не смогла вылететь из Польши из-за своей национальности

Как рассказала спортсменка в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ», ее поразило то, насколько легко в Польше демонстрируют свой национализм. По ее словам, в аэропорту даже предъявили правила, по которым русских не допускают к перелетам.