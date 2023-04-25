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Венгрия хочет сохранить запрет на импорт украинского зерна до конца года

Экономика
Венгрия хочет сохранить запрет на импорт украинского зерна до конца года

Глава Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о том, что страна хочет запретить импорт зерна и другой сельхозпродукции из Украины до конца текущего года. Заявление Надь сделал во время встречи с коллегами из Европейского союза (ЕС) в Люксембурге.

Надь подчеркнул, что эта мера необходима для решения вопроса об убытках венгерских фермеров и обеспечения их финансовой поддержкой. Глава Минсельхоза также отметил, что предоставит ЕК транзитную помощь для покрытия растрат на сухопутную транспортировку с Украины в третьи страны.

Данную инициативу Венгрия проявила для того, чтобы украинское зерно попало туда, куда надлежит, согласно договоренностям, – в третьи страны. Нарушение соглашений, уточняет министр, может вызвать проблемы на рынках в приграничных государствах ЕС.

Ранее сообщалось, что венгерские власти уже усилили контроль за транзитными перевозками украинского зерна. Надь отметил, что продукт не должен оседать на европейских рынках.
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