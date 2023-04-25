Венгрия хочет сохранить запрет на импорт украинского зерна до конца года

Глава Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о том, что страна хочет запретить импорт зерна и другой сельхозпродукции из Украины до конца текущего года. Заявление Надь сделал во время встречи с коллегами из Европейского союза (ЕС) в Люксембурге.
Надь подчеркнул, что эта мера необходима для решения вопроса об убытках венгерских фермеров и обеспечения их финансовой поддержкой. Глава Минсельхоза также отметил, что предоставит ЕК транзитную помощь для покрытия растрат на сухопутную транспортировку с Украины в третьи страны.
Данную инициативу Венгрия проявила для того, чтобы украинское зерно попало туда, куда надлежит, согласно договоренностям, – в третьи страны. Нарушение соглашений, уточняет министр, может вызвать проблемы на рынках в приграничных государствах ЕС.
Ранее сообщалось, что венгерские власти уже усилили контроль за транзитными перевозками украинского зерна. Надь отметил, что продукт не должен оседать на европейских рынках.