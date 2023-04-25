Венгрия хочет сохранить запрет на импорт украинского зерна до конца года

Глава Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о том, что страна хочет запретить импорт зерна и другой сельхозпродукции из Украины до конца текущего года. Заявление Надь сделал во время встречи с коллегами из Европейского союза (ЕС) в Люксембурге.