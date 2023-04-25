Злостный нарушитель ПДД на Audi сбил 4-летнего малыша в петербургском дворе и попал на видео

Сообщается, что ребенок самостоятельно пересекал проезжую часть по ходу движения автомобиля. В результате наезда у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей правого предплечья и рваные раны лица. В момент ДТП мать мальчика находилась на детской площадке.