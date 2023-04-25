Возведением «северного намыва» на Васильевском острове Петербурга может заинтересоваться Генпрокуратура

Миронов подчеркнул, что о планах по строительству «северного намыва» ему сообщили горожане. Эта территория является искусственным земельным участком. Следственно, проводить работы на ней необходимо в соответствии с градостроительными требованиями. Представитель партии обратился к Генпрокурору Игорю Краснову с призывом проверить законность действий должностных лиц и принять меры, если это необходимо.