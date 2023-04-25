Возведением «северного намыва» на Васильевском острове Петербурга может заинтересоваться Генпрокуратура

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов призвал Генеральную прокуратуру провести проверку в отношении «северного намыва» на Васильевском острове. Он усомнился в законности его возведения.
Миронов подчеркнул, что о планах по строительству «северного намыва» ему сообщили горожане. Эта территория является искусственным земельным участком. Следственно, проводить работы на ней необходимо в соответствии с градостроительными требованиями. Представитель партии обратился к Генпрокурору Игорю Краснову с призывом проверить законность действий должностных лиц и принять меры, если это необходимо.
Стоит отметить, что ранее проводилась Государственная экологическая экспертиза. Горожане оспаривают положительное заключение в суде из-за выявленных нарушений. Например, в документе не приведена оценка влияния создаваемых территорий на эффективность работы Комплекса защитных сооружений от наводнений Петербурга.
Ранее в Северной столице стало известно о еще одном громком деле. Так, суд встал на сторону петербурженки, которая получила травму, упав на льду зимой. Было решено взыскать с управляющей компании 270 тыс. рублей.