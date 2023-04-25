Делегаты Республики Гамбия посетили Государственную думу РФ в рамках рабочего визита

Москва, 25 апреля. Представители органов власти Республики Гамбия посетили Государственную думу РФ в рамках рабочего визита для обсуждения межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает официальный сайт российского ведомства.
Председатель Комитета по контролю Олег Морозов, открывая встречу, отметил положительное влияние международных мероприятий на установление прочных связей между государствами. В частности, он подчеркнул значимость прошедшей в Москве парламентской конференции «Россия — Африка».
Чиновник обратил внимание делегатов на то, что Россия и государства Черного континента являются полноправными партнерами. Также он напомнил о курсе РФ в отношении стран Африки.
«Приоритетом российско-африканских отношений станет широкое экономическое, военно-техническое и продовольственное сотрудничество, а Россия берет на себя обязательства по поставке зерна в африканские страны, если условия зерновой сделки не будут выполнены по причине вмешательства Запада», — подчеркнул Морозов.
Глава делегации Гамбии выступил с предложением обмена специалистов сельскохозяйственной и медицинской отраслей. Кроме того, он отметил важность замены доллара на рубль в качестве валюты для международных расчетов.
Ранее в Москве прошла межпарламентская конференция «Россия — Африка». На ней присутствовали представители более 40 стран Черного континента, которые обсудили перспективы многоаспектного сотрудничества.