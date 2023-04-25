Делегаты Республики Гамбия посетили Государственную думу РФ в рамках рабочего визита

«Приоритетом российско-африканских отношений станет широкое экономическое, военно-техническое и продовольственное сотрудничество, а Россия берет на себя обязательства по поставке зерна в африканские страны, если условия зерновой сделки не будут выполнены по причине вмешательства Запада», — подчеркнул Морозов.