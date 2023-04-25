Счетная палата РФ выступила за многоплановое партнерство между Россией и странами Африки

Москва, 25 апреля. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с дипломатами государств Черного континента на тему сотрудничества в области государственного аудита в рамках предстоящего саммита «Россия — Африка».
Председатель Счетной палаты Галина Изотова в ходе беседы подчеркнула важность международного обмена опытом в области госаудита. В связи с этим на предстоящем форуме планируется проведение круглых столов на актуальные для финансовых органов темы.
Счетная палата РФ уже продолжительное время сотрудничает с аудиторами стран Черного континента. Ожидается, что партнерские связи государств будут только укрепляться, а в программу мероприятий саммита «Россия — Африка» будут включены двусторонние встречи для обсуждения планов взаимодействия и подписания соглашений.
Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов отметил, что главы государств африканского континента проявляют большой интерес к предстоящему экономическому форуму. Заявки на участие от лидеров стран поступают ежедневно.