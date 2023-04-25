Счетная палата РФ выступила за многоплановое партнерство между Россией и странами Африки

Счетная палата РФ уже продолжительное время сотрудничает с аудиторами стран Черного континента. Ожидается, что партнерские связи государств будут только укрепляться, а в программу мероприятий саммита «Россия — Африка» будут включены двусторонние встречи для обсуждения планов взаимодействия и подписания соглашений.