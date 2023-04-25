Конгрессвумен Тэйлор-Грин: Президент Джо Байден эгоист и худший президент в истории США

Решение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года, эгоистичное, так как он стал худшим президентом в истории страны. Об этом заявила конгрессвумен из Джорджии и член республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин.
Парламентарий отметила, что республиканская партия сможет доказать коррумпированность действующего главы государства. Кроме того, она обвинила Байдена во лжи и эгоизме, высказанные в его обращении о намерении участвовать в президентских выборах в США.
«Сам Джо уже доказал, что он худший президент в истории, теперь мы должны доказать, насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле», — написала Тэйлор-Грин в соцсетях.
Ранее действующий президент США Джо Байден заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Помимо этого, вице-премьер Соединенных Штатов Камала Харрис также намерена побороться за свой пост.