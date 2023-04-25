Конгрессвумен Тэйлор-Грин: Президент Джо Байден эгоист и худший президент в истории США

Решение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года, эгоистичное, так как он стал худшим президентом в истории страны. Об этом заявила конгрессвумен из Джорджии и член республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин.