Американист Борис Межуев: предстоящие выборы в США точно не будут демократическими

25 апреля президент США Джо Байден официально объявил о том, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, предстоящие выборы в Америке не будут иметь никакого отношения к демократии.
О своих планах на переизбрание Джо Байден заявил в специальном видеообращении.
«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И сейчас мы все еще сражаемся за нее. Вопрос, с которым мы сталкиваемся — будет ли у нас в будущем больше свободы или меньше свободы, больше прав или меньше? Я знаю, каким должен быть ответ. Сейчас не время успокаиваться. Вот почему я баллотируюсь во второй раз», — сказал Байден.
Ранее стало известно, что популярный американский телеведущий Такер Карлсон, считавшийся главным голосом консервативных сил в США, вынужденно ушел с телеканала Fox News. Накануне на сайте телеканала появилось сообщение, что вышедший в эфир 21 апреля выпуск его шоу Tucker Carlson Tonight, которое он вел в прайм-тайм с 2016-го, стал последним.
В Fox News одним сухим предложением выразили своей главной звезде благодарность за его вклад в общее дело. А также сообщили, что пока канал ищет ему замену, место его шоу в сетке вещания временно займет программа под названием Fox News Tonight, которую будут вести разные телеведущие.
Как сообщил ФАН политолог-американист Борис Межуев, отстранение Такера Карлсона от эфира само по себе означает, что президентские выборы-2024 в Америке не будут демократическими.
«Понятно, что выборы-2024 в Америке явно будут не демократическими — в отсутствие главного спикера от оппозиции, способного оказать решающее влияние на их исход. Политики-неоатлантисты, стоящие сегодня у власти, считают, что приоритеты коллективного запада сегодня даже важнее, чем собственные интересы Америки (не говоря уже о других странах). И они намерены удержать свое господство, не считаясь с наличием противоположного мнения», — считает американист.
Эти люди сделают все возможное, чтобы Дональд Трамп или кто-то вроде него ни в коем случае не победил на президентских выборах-2024 в США, сообщил он.
«Новым лидером Америки должен быть только человек, безусловно принимающий идеи коллективного Запада и трансатлантизма. А также занимающий максимально антироссийскую позицию в отношении украинского конфликта, который является катализатором для трансформации мирового порядка. В целом, ничего удивительного в этом нет, многие прогнозировали именно такое развитие событий в Америке», — указал эксперт.
По его мнению, «зачистка» неугодных масс-медиа в Соединенных Штатах будет происходить и дальше.
«Думаю, далее мы увидим процесс дальнейшего медийного уничтожения Трампа. Американским элитам необходимо что-то делать и с людьми вроде Илона Маска, который пытается сеять в соцсетях объективность в подаче мировых событий. Это сейчас совершенно не нужно трансатлантическим элитам. В конце концов, даже такой гигант, как Руперт Мердок, не смог противостоять этому внутриамериканскому давлению на масс-медиа. К тому же Мердок является гражданином Австралии, и ему явно дали понять, что при продолжении столь явного вмешательства в планы элит у него возникнут большие проблемы с бизнесом», — заключил Борис Межуев.
Напомним, что у действующего президента США сейчас нет серьезных соперников внутри Демократической партии. При этом от Республиканской партии явным фаворитом является 76-летний экс-президент Дональд Трамп, который опережает основного конкурента в гонке за выдвижение, губернатора Флориды Рона Десантиса, почти на 30 процентов. Ранее Трамп столкнулся с серьезными препятствиями на пути к президентству, став первым бывшим президентом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.