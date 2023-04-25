Американист Борис Межуев: предстоящие выборы в США точно не будут демократическими

Напомним, что у действующего президента США сейчас нет серьезных соперников внутри Демократической партии. При этом от Республиканской партии явным фаворитом является 76-летний экс-президент Дональд Трамп, который опережает основного конкурента в гонке за выдвижение, губернатора Флориды Рона Десантиса, почти на 30 процентов. Ранее Трамп столкнулся с серьезными препятствиями на пути к президентству, став первым бывшим президентом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.