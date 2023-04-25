Житель Ульяновска напал с ножом на двоих собутыльников, один из которых после умер от ран

Правоохранители в Ульяновске арестовали местного жителя по обвинению в убийстве случайного знакомого. Об этом рассказали в региональном СУ СКР.
Как пишет сайт «Главные новости Ульяновска», 20 апреля этого года мужчина распивал алкоголь в квартире на проспекте Гая вместе с двумя приятелями, с которыми познакомился тогда же во время покупки спиртных напитков. В ходе распития спиртного мужчины поссорились, и обвиняемый набросился с ножом на оппонентов В результате один с ранением шеи сумел сбежать из квартиры и спрятался у соседей. А другой от полученных ран умер на месте преступления.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Убийца оперативно был задержан и заключен под стражу. Оказалось, раньше он уже был судим за убийство и освободился из мест заключения в 2020 году. В данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.