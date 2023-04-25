Житель Ульяновска напал с ножом на двоих собутыльников, один из которых после умер от ран

Как пишет сайт «Главные новости Ульяновска», 20 апреля этого года мужчина распивал алкоголь в квартире на проспекте Гая вместе с двумя приятелями, с которыми познакомился тогда же во время покупки спиртных напитков. В ходе распития спиртного мужчины поссорились, и обвиняемый набросился с ножом на оппонентов В результате один с ранением шеи сумел сбежать из квартиры и спрятался у соседей. А другой от полученных ран умер на месте преступления.