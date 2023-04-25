Политолог Кочетков оценил вероятность обмена пленными с Украиной

Российский политолог, глава координационного совета движения «Русский Союз» Алексей Кочетков дал оценку словам руководителя Главного управления разведки (ГРУ) Украины Кирилла Буданова.
Реагируя на заявление Буданова о том, что Украина и Россия приблизились к договоренности об обмене пленных по формуле «всех на всех», Кочетков отметил, что Буданов просто пытается ввести российскую сторону в заблуждение, пытаясь выиграть время, сообщает «Новороссия».
Как считает Кочетков, являясь военным преступником, ответственным за проведение терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста и убийство Дарьи Дугиной, Буданов не заслуживает ни малейшего доверия.