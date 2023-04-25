Раненым участникам СВО устанавливают отечественные бионические протезы в Москве

Молодой человек отметил, что изначально ходить с протезом было очень непривычно, но он быстро адаптировался, и теперь процесс дается ему значительно легче. По словам директора компании-производителя Ивана Худякова, более 80 % комплектующих протеза делают из отечественных материалов. При изготовлении используются добываемые на территории России титан и алюминий. В основе коленного модуля — ротационная гидравлическая система, которая позволяет протезу эффективно подстраиваться под скорость ходьбы человека.