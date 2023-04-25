Раненым участникам СВО устанавливают отечественные бионические протезы в Москве

В «Сколково» ставят на ноги потерявших конечности российских бойцов. Двое участников СВО уже получили свои протезы и заново учатся ходить и бегать.
Выполняя боевое задание, Михаил наступил на мину «Лепесток», в результате чего ему оторвало ногу.
«Тяжело пока мозгу подстроиться, долго был без протеза. Сейчас наступаешь куда-то на ступеньку или на неровность, и мозг еще не понимает, что происходит. А так, как будто моя, как будто всю жизнь с ней прожил. Сразу захотелось и на велосипедах кататься, и с парашютом прыгнуть, раньше об этом даже не думал. Где нужна какая-то активность, сразу захотелось все это сделать», — поделился впечатлениями Михаил.
Владислав попал под минометный обстрел. Сначала отчаивался, думал, что жизнь на этом кончилась. Но затем узнал о возможности получить протез и обратился за помощью.
«Связались через ОНФ с протезным предприятием, приехали сюда, сделали слепки культи и пробные протезы. Начал понемногу ходить, делать первые шаги, и дальше уже дело пошло достаточно быстро. Я не ожидал, что будет все так быстро организовано и реализовано», — рассказал военнослужащий.
Молодой человек отметил, что изначально ходить с протезом было очень непривычно, но он быстро адаптировался, и теперь процесс дается ему значительно легче. По словам директора компании-производителя Ивана Худякова, более 80 % комплектующих протеза делают из отечественных материалов. При изготовлении используются добываемые на территории России титан и алюминий. В основе коленного модуля — ротационная гидравлическая система, которая позволяет протезу эффективно подстраиваться под скорость ходьбы человека.
Сегодня производительность компании составляет более 500 протезов в год. Кроме того, предприятие имеет филиалы в Иркутске, Улан-Удэ, Санкт-Петербурге и Уральске, в организацию уже поступают запросы от пациентов из Белоруссии, Бразилии и Мьянмы.
Иван Худяков подчеркнул, что весь процесс протезирования является бесплатной процедурой. Для этого пациенту необходимо подать заявку на сайте компании, подготовить необходимые документы и прийти на прием, где специалист сделает пробный протез и проведет его через все этапы.