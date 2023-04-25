Подростки разгромили свыше 40 надгробий на кладбище в амурском городе Завитинск

Несовершеннолетние разрушили более 40 надгробий на кладбище в Амурской области. Об этом сообщило региональное управление МВД России.
Инцидент с участием детей в возрасте 10–11 лет произошел в городе Завитинск. Как установили сотрудники правоохранительных органов, погромами занималась группа из четверых подростков.
Трое из них ранее уже отбывали наказание в центре временного содержания для несовершеннолетних нарушителей и были поставлены на учет. При этом стало известно, что самый старший использовал для осквернения могил еду.
Мальчик закидывал надгробия различными продуктами, которые посетители кладбища оставили перед Радоницей. Его товарищи, в свою очередь, ломали памятники ногами и руками.
В настоящее время полицейские решают вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности. Также наказание ждет самих малолетних вандалов.
Меж тем в забайкальском селе Баляга продолжают тушить крупный пожар, начавшийся на местной мебельной фабрике. По последним данным, из-за сильного ветра огонь распространился на лес.