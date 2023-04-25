«Вдохновлял окружающих личным примером»: Александр Койгеров поделился воспоминаниями о работе с Геннадием Богачевым

Народный артист России, актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Геннадий Богачев умер в возрасте 78 лет. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями о работе с легендарным актером дубляжа поделился его коллега Александр Койгеров.
Собеседник отметил, что у Геннадия Богачева огромное количество великолепных работ в дубляже, поскольку это представитель того поколения актеров, которые блистали своим талантом еще в советское время.
Как рассказал артист, в начале 2000-х он очень плотно сотрудничал с актером на Пятом канале. Тогда же их коллегами там были такие мэтры, как Сергей Паршин, Николай Буров, Галина Чигинская.
«Мы с ним очень много писали. Мы говорим не “озвучивать”, а “писать”. Это было просто наслаждение. Для молодого артиста это была школа закадрового дубляжа. Потрясающая была пора. В последнее время, как это бывает, работали и общались мало, но в 2000-х очень крепко», — сообщил артист.
Александр Койгеров также отметил, что Геннадий Богачев всегда вдохновлял окружающих личным примером.
«Никаких особых советов он не давал. Просто работал сам и за этим нужно было наблюдать. Кто-то мог дать какой-то совет, а Геннадий Петрович все показывал. Он всегда работал настолько ярко, талантливо, что нам, молодым, оставалось только смотреть и пытаться хоть как-то соответствовать», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он добавил, что иной раз ему было даже неловко рядом с Геннадием Богачевым, поскольку народный артист России относился к нему и другим молодым актерам, как к равным.
«Я не помню, чтобы видел его в плохо настроении. Это был человек-фонтан эмоций. Когда он приходил, это было сразу слышно. Все время рассказывал какие-то шутки, анекдоты. Не мог ничего спокойно рассказать: все время разыгрывал все в лицах, очень ярко. У него уникальное актерское дарование и в театре, и в кино, и у микрофона», — подытожил актер.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о политике Владимире Жириновском. По мнению парламентария, этот человек был выдающимся актером.