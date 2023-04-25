Сенатор Людмила Нарусова сообщила о готовности уступить свое место «молодым»

Сенатор подобным образом прокомментировала информацию об окончании своих полномочий в сентябре 2026 года, размещенную на сайте Совета Федерации РФ. Она также добавила, что работает в парламенте с 1995 года, где была сначала депутатом Госдумы, а потом перешла в Совет Федерации.