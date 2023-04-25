Сенатор Людмила Нарусова сообщила о готовности уступить свое место «молодым»

Представитель республики Тыва в Совфеде РФ Людмила Нарусова заявила, что готова оставить свою должность, если ее полномочия не будут продлены после 2026 года.
Сенатор подобным образом прокомментировала информацию об окончании своих полномочий в сентябре 2026 года, размещенную на сайте Совета Федерации РФ. Она также добавила, что работает в парламенте с 1995 года, где была сначала депутатом Госдумы, а потом перешла в Совет Федерации.
По словам Нарусовой, ее желания «никто не спросит». Она также отметила, что готова дать дорогу молодым политикам.
«Просто нужно найти молодых, которые не доносы пишут, желая этим сделать карьеру, а которые могут критически мыслить», — подчеркнула сенатор.
Ранее политик объяснила свою критику в отношении закона о дискредитации СВО «расплывчатостью» формулировок. Об этом сообщал канал RT.