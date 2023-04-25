Вице-спикер Совфеда Константин Косачев пожалел американцев из-за выдвижения Байдена на второй срок

Стоит отметить, что американский лидер во вторник официально объявил о серьезности своих намерений баллотироваться в президенты в 2024 году. Опросы среди американцев показали, что они не хотят видеть на президентском посту Байдена. Экс-президент США Трамп также высказал свое желание участия в выборах, но, даже несмотря на шум вокруг дела об аресте, респонденты также не хотят видеть его в качестве главы государства.