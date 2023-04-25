Вице-спикер Совфеда Константин Косачев пожалел американцев из-за выдвижения Байдена на второй срок

Избирателей в США можно лишь пожалеть в связи с выдвижением президента США Джо Байдена на второй срок. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор в беседе с РИА Новости отметил, что выборы в США являются их внутренним делом. При этом он указал, что со своей стороны может только снова «пожалеть американских избирателей».
Стоит отметить, что американский лидер во вторник официально объявил о серьезности своих намерений баллотироваться в президенты в 2024 году. Опросы среди американцев показали, что они не хотят видеть на президентском посту Байдена. Экс-президент США Трамп также высказал свое желание участия в выборах, но, даже несмотря на шум вокруг дела об аресте, респонденты также не хотят видеть его в качестве главы государства.
Байден ранее объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году. В случае избрания для него это будет второй срок на посту главы Белого дома. Об этом информирует RT.