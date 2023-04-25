Новую трассу построят в Крыму для сокращения коридора из новых регионов России

Власти Крыма планируют построить новую трассу, чтобы «разгрузить» транспортный сухопутный коридор через новые регионы России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Предполагается, что новая трасса пройдет по маршруту Керчь — Феодосия — Джанкой. Дорога будет пролегать не через Арабатскую стрелку, а по территории полуострова, пояснил Аксенов.
Специалисты проведут обследование маршрута до конца следующей недели. Это позволит определить оптимальный вариант прохождения трассы.
«Максимально пытаемся разгрузить маршрут, сократить путь. Переговорили с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, чтобы дорогу построить от Керчи и Феодосии на Джанкой», — добавил Аксенов.
Все больше мировых держав признают, что Крым — часть России. Об этом ранее заявил глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.