Украина предложила Западу ввести для всех россиян сбор на восстановлении страны при оформлении виз

Киев предложил Западу ввести для россиян сбор на восстановление Украины при получении виз, а также усилить меры в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Об этом говорится в документе опубликованном офисом украинского президента.
Помимо этого, предлагается усилить санкции против энергетического, финансового и других секторов российской экономики. Кроме того, Украина предлагает ввести сбор для россиян, которые оформляют визы в страны «санкционной коалиции».
Также Киев предлагает прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз. Вместо этого власти Украины хотят, чтобы все поставки шли через их территорию.
Стоит отметить, что ранее офис президента Украины указал на необходимость дальнейшего усиления санкций против российского ОПК. Кроме того, украинская сторона предлагает ограничить использование финансовых инструментов и конфисковать активы Центробанка России.
Ранее Евросоюз сообщил о предоставлении Украине еще двух траншей финансовой помощи по 1,5 миллиарда евро в мае и июне. В сообщении Еврокомиссии говорится, что Киев продолжает достигать прогресса в укреплении верховенства права и усиления финансовой стабильности.