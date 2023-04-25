В Москве задержали подозрительного «гражданина-афроамериканца», который запускал дрон около школы

Жителя Москвы задержали за запуск дрона возле школы. Полиции мужчина заявил, что купил приспособление на китайском маркетплейсе.
Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, в районе Западное Дегунино был замечен подозрительный «гражданин-афроамериканец». Рядом со школой №2098 он запускал неизвестный летательный аппарат.
Неравнодушные горожане решили вызвать полицию. Правоохранителям удалось выяснить, что прохожим оказался предприниматель Денис Ежов. Он заявил, что купил дрон марки Happymodel Mobula7 на Aliexpress. Около учебного заведения он просто учился им управлять. На данный момент работники профильных органов проводят проверку.
Ранее в разных районах Москвы нашли три упавших квадракоптера. На устройствах не было каких-либо опознавательных знаков. Специалисты не исключают, что кто-то намеренно запускает пустые дроны.