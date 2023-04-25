В Москве задержали подозрительного «гражданина-афроамериканца», который запускал дрон около школы

Неравнодушные горожане решили вызвать полицию. Правоохранителям удалось выяснить, что прохожим оказался предприниматель Денис Ежов. Он заявил, что купил дрон марки Happymodel Mobula7 на Aliexpress. Около учебного заведения он просто учился им управлять. На данный момент работники профильных органов проводят проверку.