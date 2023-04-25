Певец Николай Басков поцеловал грудь поклонницы прямо во время концерта

Еще совсем недавно Николай Басков лез с поцелуями к Любови Успенской. Теперь же его безудержное влечение коснулось фанатки. Прямо во время концертной программы артист не удержался и припал к груди фанатки, покрывая ее поцелуями. Зрительницы отметили, как от удовольствия у артиста закрылись глаза. Поклонницы Баскова уверяют, что никаких претензий у счастливицы быть не может. Девушка была в состоянии шока, но не оттолкнула от себя кумира.