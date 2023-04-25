Певец Николай Басков поцеловал грудь поклонницы прямо во время концерта

В Сети появились пикантные кадры, на которых известный певец Николай Басков целует грудь фанатки. Певец поддался страсти прямо во время выступления. Об этом сообщает VOLOGDA-POISK.RU.
Еще совсем недавно Николай Басков лез с поцелуями к Любови Успенской. Теперь же его безудержное влечение коснулось фанатки. Прямо во время концертной программы артист не удержался и припал к груди фанатки, покрывая ее поцелуями. Зрительницы отметили, как от удовольствия у артиста закрылись глаза. Поклонницы Баскова уверяют, что никаких претензий у счастливицы быть не может. Девушка была в состоянии шока, но не оттолкнула от себя кумира.
Знаменитость еще не прокомментировала всеми обсуждаемый момент. Фанатки предполагают, что таким образом певец хотел повторить поступок Филиппа Киркорова, который сжал бюст поклонницы.
Ранее Басков прямо на сцене поцеловался с звездой шансона Любовью Успенской. Поклонники заподозрили между ними роман.