Россиянин попался на контрабанде военной продукции из Крыма за границу

Жителя Крыма обвинили в незаконной продаже военной экипировки, сообщает Telegram-канал Baza. На крымчанина возбудили два уголовных дела по части первой статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда иного вооружения»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщил авторы канала, 22-летний россиянин продавал различную военную экипировку. Товары он отправлял по почте под видом личных посылок.
Правоохранители вышли на «бизнесмена», когда он пытался отправить панели для бронежилета в Японию. В ходе обысков у контрабандиста обнаружили различную военную экипировку. Обвиняемый сознался, что собирался продать изделия иностранным покупателям.
Ранее RT сообщил о предотвращении незаконной перевозки драгоценных камней в Шереметьево. Задержанный сотрудниками ФСБ иностранный гражданин пытался провезти алмазы и другие камни стоимостью более шести миллионов рублей.