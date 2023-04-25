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Россиянин попался на контрабанде военной продукции из Крыма за границу

Происшествия
Россиянин попался на контрабанде военной продукции из Крыма за границу

Жителя Крыма обвинили в незаконной продаже военной экипировки, сообщает Telegram-канал Baza. На крымчанина возбудили два уголовных дела по части первой статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда иного вооружения»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщил авторы канала, 22-летний россиянин продавал различную военную экипировку. Товары он отправлял по почте под видом личных посылок.

Правоохранители вышли на «бизнесмена», когда он пытался отправить панели для бронежилета в Японию. В ходе обысков у контрабандиста обнаружили различную военную экипировку. Обвиняемый сознался, что собирался продать изделия иностранным покупателям.

Ранее RT сообщил о предотвращении незаконной перевозки драгоценных камней в Шереметьево. Задержанный сотрудниками ФСБ иностранный гражданин пытался провезти алмазы и другие камни стоимостью более шести миллионов рублей.
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