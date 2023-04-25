Пригожин: боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с Господом богом

Боеприпасы для бойцов ЧВК «Вагнер» невозможно променять даже на дружбу с богом, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, комментируя слухи об улучшении его отношений с Минобороны РФ.
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) ранее опубликовали доклад, в котором говорилось об улучшении взаимодействия Пригожина с министром обороны России Сергеем Шойгу и руководителем Генерального штаба Валерием Герасимовым. Аналитики из США считают, что ЧВК «Вагнер» и силовые структуры объединились, чтобы убедить российского лидера Владимира Путина прекратить наступательные действия в рамках СВО на Украине. Издание «Накануне.ру» попросило Пригожина прокомментировать эти данные.
«Вбрасывается большое количество фейков, и это один из них. Боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с Господом богом», — сказал бизнесмен, аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Пригожин ранее рассказал, сколько снарядов в день нужно бойцам ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. По его словам, если у «музыкантов» есть 6 тысяч боеприпасов в день, то потери противника могут составить порядка 500 человек в сутки.