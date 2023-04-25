Пригожин: боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с Господом богом

Пригожин ранее рассказал, сколько снарядов в день нужно бойцам ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. По его словам, если у «музыкантов» есть 6 тысяч боеприпасов в день, то потери противника могут составить порядка 500 человек в сутки.