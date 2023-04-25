Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра не исключил возможности вступления Аргентины в БРИКС

Страны БРИКС обсуждают возможность расширения состава объединения. Об этом рассказал глава МИД Бразилии Мауро Виэйра.
По словам министра, государства работают над поиском консенсуса по этому вопросу. Если страны-участницы объединения достигнут договоренности по расширению БРИКС, то Аргентина станет кандидатом Бразилии, подчеркнул Виэйра.
Вместе с тем, с Парагваем, Индией и КНР обсуждалась платежная система, нацеленная на расчеты в национальных валютах. Этот механизм позволит не нести обременительные затраты на переводы, добавил глава МИД Бразилии в интервью изданию El Mundo.
Официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук ранее заявил, что Тунис также рассматривает возможность присоединения к БРИКС.