Власти Украины передали заповеднику один из объектов Киево-Печерской лавры

Министерство культуры Украины распорядилось отдать одно из зданий Киево-Печерской лавры заповеднику. Объявление вывешено на дверях храма Всех Преподобных Печерских.
Полицейские ранее начали проверять паспорта у монахов Киево-Печерской лавры при входе на территорию монастыря. Прихожанам тоже приходится носить с собой удостоверения личности.
Ранее комиссия украинского министерства культуры Украины в присутствии полиции опечатала один из корпусов лавры. Глава ведомства предложил разместить в ней реабилитационный центр для украинских военных или центр народных промыслов, сообщает RT.