Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Украины передали заповеднику один из объектов Киево-Печерской лавры

Общество
Власти Украины передали заповеднику один из объектов Киево-Печерской лавры

Министерство культуры Украины распорядилось отдать одно из зданий Киево-Печерской лавры заповеднику. Объявление вывешено на дверях храма Всех Преподобных Печерских.

Полицейские ранее начали проверять паспорта у монахов Киево-Печерской лавры при входе на территорию монастыря. Прихожанам тоже приходится носить с собой удостоверения личности.

Ранее комиссия украинского министерства культуры Украины в присутствии полиции опечатала один из корпусов лавры. Глава ведомства предложил разместить в ней реабилитационный центр для украинских военных или центр народных промыслов, сообщает RT.
киево-печерская лавра Украина монастырь священнослужители полиция паспорт монахи
Военкоры ФАН