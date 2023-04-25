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Житель Подмосковья хотел прочистить фильтры в доме бывшей жены, но изнасиловал девушку пасынка

Происшествия
Житель Подмосковья хотел прочистить фильтры в доме бывшей жены, но изнасиловал девушку пасынка

Мужчина из Московской области приехал к бывшей жене домой. Вместо изначальной цели визита он изнасиловал 17-летнюю девушку своего пасынка.

По сообщениям «РЕН.ТВ», москвич приехал к бывшей супруге для того, чтобы почистить фильтр для воды. После всех манипуляций он остался в доме с ночевкой. Через день мужчина собирался домой, но зашел в комнату пасынка.

Там он обнаружил подругу парня. Мужчина стал угрожать ей кухонным ножом, после чего изнасиловал девушку. После надругательства над несовершеннолетней он отправился на работу.

Позже пострадавшая написала заявление в полицию. На данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Сам насильник вину полностью признал.

Ранее был задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы житель Перми. Сообщается, что он знал возраст жертвы, но это не помешало ему надругаться над подростком.
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