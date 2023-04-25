Военный аналитик Василий Кашин: «Если постоянно твердить, что предстоит наступление, то рано или поздно вы окажетесь пророком»

По данным американских СМИ, Украина к концу апреля закончит подготовку 12-ти механизированных бригад численностью по 4 тысячи военных в каждой, и планирует начать наступление в мае. Как заявил в беседе с корреспондентом ФАН военный аналитик Василий Кашин, западная пресса намеренно спекулирует на этой теме, пытаясь поддержать свои рейтинги.
Как сообщила газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона, Украина якобы готовится начать контрнаступление против армии РФ уже в мае. При этом ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4 тысяч солдат в каждой будут готовы к концу апреля. По данным СМИ, США и союзники по НАТО заняты обучением и снабжением девяти из двенадцати бригад. При этом Киев мало делится с американскими чиновниками деталями оперативного плана. Как пишет NYT, ожидается, что операция будет развернута на южном направлении, в том числе — вдоль береговой линии Азовского моря.
Напомним, ранее западные СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что в отсутствие «решающей победы» на фронте, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть. А Киев столкнется с растущим давлением, целью которого будет вступление Украины в переговоры о прекращении или замораживании конфликта.
Как отмечают западные журналисты, после провала наступления ВСУ крайне маловероятно, что Запад в будущем сможет вновь нарастить боевой потенциал украинской армии. По мнению экспертов, у Запада нет достаточных запасов вооружений и боеприпасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Киева до наступления 2024 года.
Как сообщил ФАН военный аналитик, ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, все слухи о наступлении ВСУ — пока не более чем информационная игра.
«С самого начала военной спецоперации РФ на Украине мы живем на фоне постоянных рассуждений о «грядущем большом наступлении» той или другой стороны. Иногда такие спекуляции звучат на протяжении многих месяцев, но в реальности ничего не происходит. Логично, что в условиях военных действий то одна, то другая сторона предпринимает попытки наступления. То есть, если вы будете постоянно твердить о том, что «предстоит наступление», то рано или поздно окажетесь пророком», — указал Кашин.
В реальности мы ничего не знаем о том, когда наступление может произойти на самом деле, продолжил он.
«В открытых источниках искать такую информацию бесполезно. А утверждения одной или другой стороны на эту тему, скорее всего, являются обычной военной дезинформацией. Мы знаем, что зимой, в январе 2023-го, ВСУ предприняли действительно существенную попытку наступления в районе Кременной. В прорыв тогда были брошены силы четырех бригад, но ни к каким позитивным для украинской армии результатам этот «наступ» не привел. Наоборот, это привело к огромным потерям среди украинских военных, хотя надежды на эту операцию возлагались очень серьезные», — напомнил аналитик.
Кашин сообщил, что атакующие действия в Донбассе ВСУ предпринимают и сейчас, пытаясь прощупать слабые места в обороне российских сил.
«Как будут развиваться события в реальности, мы не знаем. На этот счет есть миллион теорий. Например, та, что украинская армия уже якобы истощила запас своих боеприпасов, а под Бахмутом — еще и человеческий ресурс. Там же, кстати, ожидали и начала нового контрнаступления в феврале-марте, но ничего не случилось. В итоге все эти разговоры превратились в бессмысленное гадание на кофейной гуще. Оно выгодно, пожалуй, только западным СМИ, которые пытаются таким образом удержать внимание своей аудитории. Но и это имеет все меньший и меньший эффект», — заключил Василий Кашин.
Напомним, как заявило 25 апреля издание Politico, Украина посылает как можно больше ложных сигналов, чтобы сбить с толку Россию на тот счет, когда и где ВСУ нанесут главный удар.