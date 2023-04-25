Военный аналитик Василий Кашин: «Если постоянно твердить, что предстоит наступление, то рано или поздно вы окажетесь пророком»

Как сообщила газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона, Украина якобы готовится начать контрнаступление против армии РФ уже в мае. При этом ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4 тысяч солдат в каждой будут готовы к концу апреля. По данным СМИ, США и союзники по НАТО заняты обучением и снабжением девяти из двенадцати бригад. При этом Киев мало делится с американскими чиновниками деталями оперативного плана. Как пишет NYT, ожидается, что операция будет развернута на южном направлении, в том числе — вдоль береговой линии Азовского моря.