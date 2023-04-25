Совладелец «Смарт Сервис» Константин Котов: 700 ресторанов KFC готовы работать под брендом Rostic's

Владельцы 700 ресторанов KFC согласились продолжить свою работу под новым брендом Rostic's. Об этом сообщил совладелец группы компаний «Смарт Сервис» Константин Котов.
Совладелец также отметил, что устная договоренность была достигнута с двумя третями всех ресторанов KFC. Однако Котов не обозначил дату конечного перехода под новый бренд.
«Но на самом деле тут скорость не настолько важна, потому что важно, скорее, делать так, чтобы внутри одного города или одной торговой зоны не создавать конкуренцию между двумя брендами», — сообщил совладелец группы компаний.
Он подчеркнул, что планируется закончить ребрендинг в течение полугода. Вместе с этим, компании, которые не перешли под новый бренд, все равно получат поддержку от «Смарт Сервиса».
Ранее американская компания-владелец сети ресторанов KFC Yum! Brends сообщила о продаже своего российского бизнеса «Смарт Сервис». Сделка вкачает в себя продажу всех точек, операционной системы, а также товарного знака Rostic’s.