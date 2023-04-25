Масштабные дорожные работы стартовали в Томске

Всего в этом году предстоит капитально отремонтировать семь аналогичных участков автотрасс общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. На выполнение этих работ из городского бюджета выделено 300 миллионов рублей выделяет город. Остальные 600 миллионов поступят из госбюджета.