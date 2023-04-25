Масштабные дорожные работы стартовали в Томске

Власти Томска инициировали начало очередного этапа реализации нацпроекта по повышению безопасности и качества дорог.
На данный момент подрядчики, получившие соответствующий заказ, уже приступили к ремонтным работам на Иркутском тракте. Речь идет о модернизации участка дорожных покрытий до Клюева. Предусматриваются проведение обработки дорожного полотна и демонтаж поребриков, сообщает global-tomsk.ru.
Всего в этом году предстоит капитально отремонтировать семь аналогичных участков автотрасс общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. На выполнение этих работ из городского бюджета выделено 300 миллионов рублей выделяет город. Остальные 600 миллионов поступят из госбюджета.