Европейский союз готов запустить процесс совместных закупок газа. Страны-участницы содружества приступят к реализации соответствующего проекта с 25 апреля.
Как стало известно, основной целью данной инициативы является подготовка государств региона к следующей зиме. Также ожидается проведение переговоров с международными поставщиками ради получения более выгодных цен на «голубое топливо», указано в заявлении Европейской комиссии.
«Мы сильнее, когда действуем в единстве и солидарности. Сегодня мы запускаем первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее помощник российского президента Максим Орешкин принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые». Во время своего выступления он указал, что благосостояние западных стран базировалось на сотрудничестве с РФ и КНР.