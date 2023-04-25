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Еврокомиссия сообщила о начале совместных закупок газа странами региона

Экономика
Еврокомиссия сообщила о начале совместных закупок газа странами региона

Европейский союз готов запустить процесс совместных закупок газа. Страны-участницы содружества приступят к реализации соответствующего проекта с 25 апреля.

Как стало известно, основной целью данной инициативы является подготовка государств региона к следующей зиме. Также ожидается проведение переговоров с международными поставщиками ради получения более выгодных цен на «голубое топливо», указано в заявлении Европейской комиссии.

«Мы сильнее, когда действуем в единстве и солидарности. Сегодня мы запускаем первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее помощник российского президента Максим Орешкин принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые». Во время своего выступления он указал, что благосостояние западных стран базировалось на сотрудничестве с РФ и КНР.
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