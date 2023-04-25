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Российские бойцы уничтожили украинский СУ-25 в Херсонской области

Армия
Российские бойцы уничтожили украинский СУ-25 в Херсонской области

Российские военные предотвратили попытку атаки украинских Су-25 в районе Херсона, сообщают корреспонденты Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Штурмовики ВСУ пытались атаковать позиции ВС России на Херсонском направлении, пишут авторы канала. Российские бойцы вовремя заметили опасность и атаковали вражеские самолеты.

В результате этого один из них был сбит над Днепром. Второй борт поспешил покинуть опасную зону, добавили военкоры.

Ранее издание «Ридус» сообщало о совещании, которое президент Российской Федерации Владимир Путин провел в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Российский лидер отметил, что ему важно самолично удостовериться в текущей обстановке, а также пообщаться с военнослужащими.
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