Российские бойцы уничтожили украинский СУ-25 в Херсонской области

Ранее издание «Ридус» сообщало о совещании, которое президент Российской Федерации Владимир Путин провел в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Российский лидер отметил, что ему важно самолично удостовериться в текущей обстановке, а также пообщаться с военнослужащими.