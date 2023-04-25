Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей встречи принял в Кремле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Президент России Владимир Путин принял у себя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщается на официальном сайте Кремля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прежде сообщал, что глава ЯНАО выступит с отчетом о региональных делах.
Российский лидер на встрече с Артюховым обсуждал, в основном, состояние социально-экономической сферы региона, транспортную систему. Также шла речь о Северном широтном ходе и порте Сабетта.
Глава государства отметил, что в ЯНАО все показатели региона в плюсе. Он уточнил, что особенно значимый показатель роста населения – самое главное достижение. Далее он спросил у Артюхова другие моменты, которые он хотел бы обсудить.
Губернатор обратил внимание на материальную помощь семей военнослужащих. Он отчитался о выполненных задач в этом вопросе и описал все необходимые ресурсы для дальнейшей поддержки родных участников СВО. Также поднимались темы развития медицины, культуры, системы безопасности, улучшении экологии, особенностях освоения Севера (речь идет о застройке жилых домов и расселении жителей — Прим. ред).
Плюс ко всему, губернатор упомянул задачу, касающуюся выхода в порт Сабетта и работой над Северным широтным ходом. Артюхов отметил, что идет активная работа над проектом развития инфраструктуры, который необходимо будет реализовать при появлении материальных возможностей.
Ранее Артюхов рассказал журналистам о том, что в больницах ЯНАО появятся отделения для реабилитации раненых военных в зоне СВО. Ямальские врачи будут проходить стажировку в госпитале Вишневского, чтобы научиться работать с пациентами, получившими ранения в зоне спецоперации.