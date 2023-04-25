Глава Якутии дал поручение расширить круг участников конкурса президентских грантов

Руководитель Республики Саха Айсен Николаев на встрече с победителями федеральных и областных грантовых конкурсов в рамках Федерального просветительского марафона поручил увеличить круг участников конкурса грантов на развитие гражданского общества.
Как пишет сетевое издание «Yakutsk.ru», сегодня только социально ориентированные НКО имеют право участвовать в конкурсе на гранты. По словам главы республики, ему поступает большое количество инициатив о расширении круга участников конкурса. Поэтому он внес предложение увеличить реестр участников, допустив к участию в грантовых конкурсах индивидуальных предпринимателей и муниципальные учреждения по аналогии с Фондом культурных инициатив.
Глава Якутии отметил, что уверен в правильности такого решения и ждет от него серьезного импульса для расширения векторов развития гражданского общества в республике. Николаев поручил якутским законодателям внести требуемые поправки в положение о конкурсе грантов на развитие гражданского общества.