Педагог Мусихина рассказала про семь вещей, которые знают только самостоятельно сдающие ЕГЭ учителя

Учителя, которые готовят детей к ЕГЭ, сами не всегда досконально разбираются в этом экзамене. Чтобы понять, каково приходится выпускникам, нужно самому побыть в роли экзаменуемого, считает преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина.
Как рассказала педагог корреспонденту ФАН, чтобы понимать все тонкости заданий она каждый год сдает ЕГЭ по своему предмету. К применению такой практики учитель призывает всех своих коллег. Ведь благодаря самопроверке выявляются моменты, о которых не напишут ни в одном пособии, и уже с учетом особенностей можно скорректировать процесс подготовки учеников.
Как оформлять ответы
По словам учителя, в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание. Например, если ученик напишет в ответе не «форма государства», а «формы государства», он может потерять балл.
«ЕГЭ устроен таким образом, что неверно оформленный ответ засчитывается как ошибка. При этом по сути все может быть верно», — пояснила Мусихина.
Учитель, который сам сдавал экзамен, понимает, как именно нужно формулировать ответы, чтобы получить максимальную оценку, подчеркнула она.
Как изменились задания
На вопрос: почему педагогу лучше сдавать экзамен регулярно, собеседница ФАН отвечает просто — задания немного меняются каждый год. Как она объяснила, за последние 10 лет они стали труднее: сегодня уже невозможно сдать тест, просто наугад отмечая ответы.
«К сожалению, далеко не все преподаватели следят за этими переменами. Иногда учителя даже продолжают отрабатывать с выпускниками задания, которых в ЕГЭ давно нет», — рассказала специалист.
Однако, если учитель сам сдает экзамен, он отлично ориентируется в этих переменах и понимает, какая информация для ученика будет необходимой, а какая лишней.
Как рассчитывать время
Без помощи педагога выпускнику трудно распределить работу по времени, отведенному на экзамен. Как сказала Мусихина, никакая методичка не объяснит, сколько минут на самом деле уходит на решение того или иного задания и переписывание из черновика. Особенно актуальным данный вопрос становится, если ученик нервничает ― а на ЕГЭ нервничают все. Черновик необходим, но он замедляет работу. Преподаватель, который сам прошел через сдачу ЕГЭ, научит ученика правильно формулировать черновые заметки, чтобы не терять время.
Какая обстановка ждет ученика на экзамене
Школьники часто боятся не только экзамена как такового, но и экзаменаторов. Однако, как правило, этот страх совершенно не оправдан, отметила педагог.
«А вдруг комиссия будет очень суровой? А вдруг с ними будут говорить слишком строго? Всеми этими вопросами безусловно задается каждый школьник. На самом деле проверяющие относятся к выпускникам очень доброжелательно и стараются создать комфортную атмосферу. Преподаватель, видевший это своими глазами, может рассказать об этом своим ученикам и успокоить их», — пояснила собеседница ФАН.
Легко ли набрать 100 баллов
Естественно цель любого выпускника набрать на экзамене максимальный балл. Ведь 100 баллов автоматически открывают двери к бюджетному месту в вузе, но добиться такого результата трудно, признала специалист.
«Даже преподаватели, которые отлично знают свой предмет, не всегда могут сдать его на 100 баллов. 95-98 ― уже очень хороший результат. Опытные учителя теряют баллы не на ошибочных ответах, а на экзаменационных ловушках: где-то отмечают не все верные варианты, где-то неверно оформляют ответ», — поделилась опытом она.
По мнению педагога, собственные ошибки помогают осознать: даже отличникам без специальной подготовки трудно рассчитывать на максимальный балл.
Как устроен процесс сдачи
Дети перед ЕГЭ волнуются и хотят точно знать, что им предстоит делать. Обычно учитель может описать процедуру лишь в самых общих чертах. Но преподаватели, которые регулярно ходят на экзамен, знают детали ― где сидят проверяющие, кто у них главный, можно ли выйти в туалет или принести с собой перекус. И эти знания они могут передать своим ученикам, подчеркнула она. Плюс школьники нередко совсем не осведомлены о своих правах. Они не знают, что могут обратиться в медпункт, если почувствуют себя плохо, или пожаловаться, если в классе шумно и они не могут сосредоточиться, добавила Мусихина.
Как справиться с волнением
По словам педагога, недавно онлайн-школа провела исследование среди старшеклассников ― оказалось, что каждый пятый школьник серьезно тревожится из-за ЕГЭ. Причем нередко такая нервозность ― результат давления со стороны родителей.
«Им кажется, что провал на ЕГЭ ― настоящая драма. Хотя на самом деле все не так страшно. Всегда можно поступить в вуз попроще или в колледж, пересдать экзамен или подать апелляцию. Родителям стоит донести это до детей. Напоминать школьнику о том, что ЕГЭ ― поворотный момент в жизни, точно не стоит. Дети и так об этом постоянно думают», — рассказала собеседница ФАН.
Специалист убеждена, что очень важно объяснить детям — жизнь после экзамена все-таки есть, а низкий балл — не конец света. Осознание этого факта снимет часть ненужной тревожности, а спокойствие поможет сдать экзамен.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении особого порядка экзаменов в школах приграничных регионов. Согласно инициативе, выпускники школ будут иметь возможность самостоятельно выбрать, какие экзамены им предстоит сдавать — единый государственный экзамен (ЕГЭ) или вступительные испытания, установленные учебным учреждением.