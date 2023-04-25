Педагог Мусихина рассказала про семь вещей, которые знают только самостоятельно сдающие ЕГЭ учителя

Дети перед ЕГЭ волнуются и хотят точно знать, что им предстоит делать. Обычно учитель может описать процедуру лишь в самых общих чертах. Но преподаватели, которые регулярно ходят на экзамен, знают детали ― где сидят проверяющие, кто у них главный, можно ли выйти в туалет или принести с собой перекус. И эти знания они могут передать своим ученикам, подчеркнула она. Плюс школьники нередко совсем не осведомлены о своих правах. Они не знают, что могут обратиться в медпункт, если почувствуют себя плохо, или пожаловаться, если в классе шумно и они не могут сосредоточиться, добавила Мусихина.