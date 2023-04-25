Власти Турции арестовали более 100 граждан по подозрению в связях с курдскими радикалами

Турецкая полиция задержала не менее 110 человек по подозрению в связях с террористами. Правоохранительные органы провели соответствующую операцию на территории 21 провинции республики, однако более всего арестов было произведено в городе Диярбакыр на юго-востоке государства.
Источники в органах безопасности сообщили, что имеют доказательства связей задержанных с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которую власти Турции признали террористической организацией. Тем не менее члены оппозиции связывают действия правительства с предстоящими выборами, поскольку среди арестованных оказались десятки политиков, журналисты, правозащитники и творческие деятели.
«Прямо перед голосованием, боясь потерять власть, они снова прибегли к операциям по задержанию», — заявил Тайип Темель, член парламента Турции от «Партии демократии народов» (ПДН). Некоторые его товарищи по фракции также оказались в числе подозреваемых.
Выборы в Турции назначены на 14 мая, то есть арест диссидентов под предлогом борьбы с радикалами произведен менее чем за три недели до важного события. В этот раз есть вероятность, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может потерять свой пост, поскольку на фоне продолжающегося кризиса растет популярность оппозиционных сил.