Власти Турции арестовали более 100 граждан по подозрению в связях с курдскими радикалами

Выборы в Турции назначены на 14 мая, то есть арест диссидентов под предлогом борьбы с радикалами произведен менее чем за три недели до важного события. В этот раз есть вероятность, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может потерять свой пост, поскольку на фоне продолжающегося кризиса растет популярность оппозиционных сил.