Уборщицу московского кинотеатра задержали за кражу часов за 1,5 миллиона рублей у «русской Скарлетт Йоханссон»

Уборщица московского кинотеатра была задержана за кражу дорогих часов у «русской Скарлетт Йоханссон». Об этом стало известно 15 апреля, во вторник.
Блогерша Катя Шумская имеет более 13 миллионов подписчиков в «Тиктоке». В кинотеатре торгового центра «Авиапарк» во время просмотра фильма девушка сняла часы, указывается в сообщении. Вспомнила про «ролексы» она только после возвращения домой.
В результате расследования пропажа была найдена у уборщицы кинотеатра. Когда ее взяли сотрудники полиции, она сразу же согласилась вернуть часы. Шумская простила уборщицу и попросила работников МВД отпустить ее.