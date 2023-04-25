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Уборщицу московского кинотеатра задержали за кражу часов за 1,5 миллиона рублей у «русской Скарлетт Йоханссон»

Происшествия
Уборщицу московского кинотеатра задержали за кражу часов за 1,5 миллиона рублей у «русской Скарлетт Йоханссон»

Уборщица московского кинотеатра была задержана за кражу дорогих часов у «русской Скарлетт Йоханссон». Об этом стало известно 15 апреля, во вторник.

Блогерша Катя Шумская имеет более 13 миллионов подписчиков в «Тиктоке». В кинотеатре торгового центра «Авиапарк» во время просмотра фильма девушка сняла часы, указывается в сообщении. Вспомнила про «ролексы» она только после возвращения домой.

В результате расследования пропажа была найдена у уборщицы кинотеатра. Когда ее взяли сотрудники полиции, она сразу же согласилась вернуть часы. Шумская простила уборщицу и попросила работников МВД отпустить ее.
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