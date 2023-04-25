Уборщицу московского кинотеатра задержали за кражу часов за 1,5 миллиона рублей у «русской Скарлетт Йоханссон»

Блогерша Катя Шумская имеет более 13 миллионов подписчиков в «Тиктоке». В кинотеатре торгового центра «Авиапарк» во время просмотра фильма девушка сняла часы, указывается в сообщении. Вспомнила про «ролексы» она только после возвращения домой.