Ефрейтора из Ростовской области отправили в колонию на 14 лет за государственную измену

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор ефрейтору Илье Трачуку по делу о государственной измене. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы.
Согласно имеющейся информации, гражданин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Одним из пунктов обвинения также стало получение незаконного доступа к информации, составляющей государственную тайну.
«Трачуку назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с лишением воинского звания "ефрейтор"», — говорится в материале издания ТАСС со ссылкой на источник в суде.
Как стало известно, заседание состоялось в закрытом порядке. Причиной послужили материалы дела, имеющие гриф «секретно».
Ранее правоохранители задержали 22-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в контрабанде военной экипировки. Молодой человек перевозил снаряжение из Крыма в зарубежные государства.