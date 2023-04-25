Трагедия произошла на подконтрольной курдам территории.
Местные источники сообщают о гибели троих детей у американской военной базы в сирийской провинции Хасака. Еще не менее двух тяжело ранены.
Взрыв прозвучал во время сбора пластика детьми на местной свалке, на которой каким-то образом оказался бесхозный боеприпас.
В настоящий момент Хасака контролируется курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС), которые опираются на американскую поддержку.
СДС, незаконно удерживающие обширные регионы Заевфратья, существуют за счет контрабанды нефти, осуществляемой под прикрытием США. Официальный Дамаск неоднократно выступал с осуждением разграбления природных ресурсов страны.