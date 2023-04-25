Власти Колумбии выслали беглого лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо

Правительство Николаса Мадуро также отреагировало на известие о депортации оппозиционера. По словам вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо, Гуайдо «бежал, как трус» после того, как его сторонники и его собственная партия разочаровались в нем.

