Власти Колумбии выслали беглого лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо

Богота, 25 апреля. Власти Колумбии выслали из страны лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Выдворение самопровозглашенного президента Венесуэлы произошло менее чем за сутки после его прибытия в Боготу.
Официальной причиной такого шага власти Колумбии назвали незаконное пересечение Гуайдо государственной границы. Об этом заявил министр иностранных дел Альваро Лейва, который подтвердил факт депортации самопровозглашенного лидера Венесуэлы. Сам оппозиционер назвал решение о высылке «прискорбным».
«После 60 часов, проведенных в пути до Боготы, противодействуя преследованиям диктатуры, бросая вызов режиму Мадуро, меня выдворяют из Колумбии. Преследования диктатуры, к сожалению, сегодня распространились и на Колумбию», — заявил Гуайдо.
Лидер венесуэльской оппозиции планировал принять участие в саммите, посвященном политическому урегулированию в Венесуэле. Несмотря на отсутствие официального приглашения, Гуайдо прибыл в Боливию, рассчитывая поучаствовать в форуме.
«Я надеюсь, что саммит сможет гарантировать, что режим Мадуро вернется за стол переговоров в Мексике и что будут согласованы заслуживающие доверия сроки проведения свободных и справедливых выборов в качестве решения конфликта», — заявил накануне Гуайдо, обращаясь к своим сторонникам.
В то же время правительство Густаво Петро прохладно отнеслось к инициативе оппозиционера и предпочло не портить восстанавливающиеся отношения с Каракасом, решив выслать его в Соединенные Штаты.
Правительство Николаса Мадуро также отреагировало на известие о депортации оппозиционера. По словам вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо, Гуайдо «бежал, как трус» после того, как его сторонники и его собственная партия разочаровались в нем.