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«Прибрежный пейзаж» Ренуара планируют продать на торгах Sotheby’s за 1 миллион долларов

Общество
«Прибрежный пейзаж» Ренуара планируют продать на торгах Sotheby’s за 1 миллион долларов

«Прибрежный пейзаж» Огюста Ренуара выставят на торгах Sotheby’s. Полотно хотят продать за 1 миллион долларов. Об этом сообщает «Культуромания».

Картина знаменитого художника эпохи модернизма станет одним из центральных лотов аукциона. По предварительной оценке экспертов стоимость картины приравнивается к 1 миллиону долларов.

Во время Второй Мировой войны нацисты похищали много картин. Одна из них – «Прибрежный пейзаж» Ренуара. Теперь же картина представлена среди других плотен искусства модернизма.

В начале марта французский суд потребовал, чтобы музеи Лувр и Орсе вернули работы Ренуара, Гогена и Сезанна наследникам знаменитого торговца предметами искусства Амбруаза Воллара.

Ранее в Цюрихе был продан скелет динозавра. Новый владелец заплатил за него 6,1 миллиона долларов.
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