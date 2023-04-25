«Прибрежный пейзаж» Ренуара планируют продать на торгах Sotheby’s за 1 миллион долларов

«Прибрежный пейзаж» Огюста Ренуара выставят на торгах Sotheby’s. Полотно хотят продать за 1 миллион долларов. Об этом сообщает «Культуромания».
Картина знаменитого художника эпохи модернизма станет одним из центральных лотов аукциона. По предварительной оценке экспертов стоимость картины приравнивается к 1 миллиону долларов.
Во время Второй Мировой войны нацисты похищали много картин. Одна из них – «Прибрежный пейзаж» Ренуара. Теперь же картина представлена среди других плотен искусства модернизма.
В начале марта французский суд потребовал, чтобы музеи Лувр и Орсе вернули работы Ренуара, Гогена и Сезанна наследникам знаменитого торговца предметами искусства Амбруаза Воллара.
Ранее в Цюрихе был продан скелет динозавра. Новый владелец заплатил за него 6,1 миллиона долларов.