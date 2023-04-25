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Премьер-министр Италии Мелони заявила об угрозе стране из-за спецоперации России

Политика
Премьер-министр Италии Мелони заявила об угрозе стране из-за спецоперации России

Свобода Италии с началом российской спецоперации «оказалась в конкретной опасности». Об этом сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

Италия сделала свой выбор, указала она. По ее словам, Рим находится «на стороне демократии». Мелони заявила, что в современном мире есть риск подрыва «международного порядка», в котором демократические страны противостоят автократии.

«Потому что с российским вторжением на Украину наша свобода вновь оказалась в конкретной опасности», — подчеркнула она.

Ранее в Минобороны Италии назвали «единственный способ» разрешить конфликт на Украине. Об этом сообщает URA.RU.
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