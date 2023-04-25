«Хватит это терпеть!»: самые яркие и мемные цитаты Владимира Жириновского

В этом году 25 апреля депутату Госдумы Владимиру Жириновскому могло бы исполниться 77 лет. В честь дня рождения лидера либерально-демократической партии ФАН публикует ряд самых известных его цитат.
Владимир Жириновский и при жизни славился своими неоднозначными, а порой и юмористическими высказываниями. Его политические выступления зачастую были неосторожны и вызывали ажиотаж среди СМИ и широкой публики, а также в других странах. За некоторые из них последние не раз признавали Жириновского персоной нон грата. Впрочем, политика это не сильно расстраивало.
«Я могу, конечно, заткнуться и сидеть молчать, но это будет не публичная политика», — говорил он.
Лидер ЛДПР успел высказаться не только про власть, прочие страны и регионы и конкретные ситуации в мире. Он делал яркие заявления и про любовь, про жизнь, и про смерть — даже про собственные похороны. Жириновский оставил после себя яркий след в виде неисчислимого количества цитат и афоризмов. Приводим самые яркие, известные и запомнившиеся из них.
Анекдоты и шутки юмора
Жириновский был не просто политиком, но артистом в душе. Недоброжелатели окрестили его «клоуном», но сам политик уважал юмор, шел с ним по жизни и вставлял в свои высказывания даже на политических собраниях, чем и прославился в широкой публике.
«Наша власть — как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твердый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперченный», — заявил однажды Владимир Жириновский.
На просторах интернета можно найти много подтверждений тому, что Жириновский нещадно отпускал шутки даже в присутствии президента Владимира Путина и прочих коллег Государственной думы и Федерального собрания.
На видео можно также удостовериться, насколько часто основатель ЛДПР подтрунивал по поводу лидера конкурирующей оппозиционной партии Геннадия Зюганова.
«Чай чей? Кто пил чай? Зюганов пил? Замените! <...> Я не хочу делать замечание, что Геннадий Андреевич пил чужой чай...», — фраза, над которой смеялось все Собрание, включая президента России Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
«Было обсуждение — выносить Ленина из Мавзолея или не выносить. Я говорю: "А зачем? Давайте Зюганова рядом положим. И не надо с этим тянуть"», — пошутил как-то Жириновский.
От острого языка политика досталось и покойному первому президенту РФ Борису Ельцину.
«Конституция должна быть главным документом для всего народа. Ельцин вон клялся на Конституции — и что? Слава Богу, ушел. Ему стыдно стало, он даже умер», — парировал Жириновский на одном из интервью для радиостанции «Говорит Москва».
Несмотря на «партийное» призвание, политик ценил сцену, а сам был ярким и громким — его даже прозвали «суперзвездой политики». В народе он получил ярлык шутника, а заодно и «амплуа» шута. Впрочем, Жириновский сам придерживался такой линии поведения. Он даже выступал на сцене с анекдотами. Зрители его обожали.
«Юмор — это у нас лекарство. Если хороших лекарств нет, то хотя бы пускай будет юмор как лекарство!» — провозгласил он на одном из таких своих выступлений.
«Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям»
Как и любой заядлый юморист, Жириновский любил шутить про смерть и даже про собственные похороны. Он не раз публично говорил о них, проявляя, однако, в каждой фразе неутомимую тягу к жизни и активной деятельности.
«И на следующих, и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу» — декларировал лидер ЛДПР.
Про смерть прочих политиков Жириновский отзывался вполне логично, хоть и не без юмора, и оставил после себя довольно известную фразу, которая особенно полюбилась фанатам и журналистам.
«У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть», — заметил как-то депутат.
Жириновский часто упоминал в своих высказываниях бога. Он знал много притч, а также любил травить анекдоты про рай и ад. Отвечая на знаменитый вопрос журналиста Владимира Познера, «Что вы скажете, оказавшись перед Богом», политик дал ответ в своем стиле.
«Я сделал все что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу. Помогать бедным, помогать всем страждущим, бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня, мне нужен билет обратно! Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», — заявил Жириновский на Первом канале 13 сентября 2010 года.
Спустя год после смерти депутата, в 2022 году, коллеги поместили эту цитату на его памятник и выгравировали ее золотом.
«Хватит это терпеть!»
Впрочем, надо сказать, что память о политике будет жить еще долго: отдельным апофеозом его цитат можно считать такие крылатые фразы, как «Хватит это терпеть!», «Боже, Царя храни», адресованное Владимиру Путину 22 сентября 2016 года и многие другие. Многие стали мемами, и, хотя бы по одной первой фразе, которую знает вся современная молодежь, Жириновского точно не скоро забудут.
«Хватит это терпеть!», — это знаменитое критикующее выражение Владимир Жириновский очень любил в 2011-2012 годах, но после выборов 2012 года предусмотрительно перестал его произносить.
Суровый нрав Жириновского перемежался с самоиронией, что особенно видно по такой фразе.
«Я готов плюнуть тому в лицо, кто скажет, что я некультурный», — парировал время от времени депутат.
«Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть»
У политика было и много цитат, посвященных ему самому. Конечно, как и любой человек с высокой самооценкой, Владимир Жириновский очень любил говорить о себе. Причем в своих выражениях не стеснялся своего превосходства и монументальности. При этом, он принимал себя таким, каким был, в чем и признавался широким массам.
«Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть», — отмечал Жириновский.
О своей персоне политик говорил много, громко и утвердительно, однако с присущим ему искрометным юмором, который, конечно, смягчал смысл всех его самовлюбленных выражений.
«Мне ни одного сменщика на всей планете Земля не подготовит никто!», — скромно провозглашал лидер ЛДПР.
Подобным образом Жириновский отзывался не только о себе, но и о своей партии, и, конечно, о своей стране.
«Вот четыре силы в мире — Запад, Юг, Восток и Россия!» — сказал как-то политик.
«Все хвалят ЛДПР и меня. Это и есть демократия», — замечал в одной из речей он.
Однако, даже про дело всей жизни депутат не уставал шутить.
«ЛДПР расшифровывать так: Лучшие Друзья Патриотов России или Любите Девушки Простых Романтиков», — пошутил как-то Жириновский.
Журналисты и коллеги политика не раз отмечали, что Жириновский на публике и в реальной жизни — это два разных человека. В одном из интервью это подтвердил телеведущий Алексей Пивоваров✱ (признан в РФ иноагентом), который был знаком с Жириновским лично. Журналист с удивлением отметил вышеупомянутый факт, и заявил, что «за кадром» депутат всегда казался ему «довольно грустным социофобом».
При этом депутат считал себя простым, близким к народу.
«Любая [моя] эксцентричность, эпатаж — это выдумывают журналисты», — сказал Жириновский в 2017 году, отвечая на вопросы журналиста Юрия Дудя✱ (признан в РФ иноагентом).
Мудрые афоризмы
Среди высказываний Жириновского были и мудрые изречения, к которым бы стоило прислушиваться. Иные из них звучали прямо как афоризмы.
«Лучшее оружие — другая точка зрения», — сказал как-то Жириновский довольно философскую мысль.
Разумеется, были и правдивые политические заявления, коих политик, любящий провозглашать речи, говорил огромное количество. Не все были приятные, некоторые — и вовсе зловещие. Жириновский неоднократно комментировал исторический путь России и русского человека. Он любил «бедных и русских».
«Я самый бедный депутат в России», — неоднократно замечал Жириновский.
И все же, как умный человек, мог порой сказать «правду матку» о развитии русского народа. Одно из таких его высказываний было посвящено образовательной реформе и родилось 17 октября 2012 года, когда политик выступал при обсуждении соответствующего закона в Государственной думе.
«Но неужели вы не можете понять, что чем больше высокообразованной молодежи, и все поколение если будет образованным, они будут свергать власть каждые 10 лет?» — заявил тогда Жириновский.
Впрочем, данное высказывание можно отнести и к «пророчествам», коих политик также говорил немало. Помимо ярких и порой забавных цитат политик порой изрекал точные факты, которые потом сбывались вплоть до конкретных дат.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами