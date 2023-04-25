«Хватит это терпеть!»: самые яркие и мемные цитаты Владимира Жириновского

У политика было и много цитат, посвященных ему самому. Конечно, как и любой человек с высокой самооценкой, Владимир Жириновский очень любил говорить о себе. Причем в своих выражениях не стеснялся своего превосходства и монументальности. При этом, он принимал себя таким, каким был, в чем и признавался широким массам.