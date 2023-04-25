Евросоюз предоставит киевскому режиму два транша помощи по 1,5 миллиарда евро в мае и июне

Страны-участницы Европейского союза предоставят украинскому правительству еще два транша макрофинансовой помощи по 1,5 миллиарда евро в мае и июне. Такой информацией поделилась официальный представитель ЕК Веерле Нуйтс.
Об этом она заявила 25 апреля, во вторник, в ходе брифинга Еврокомиссии. Трансляция мероприятия велась на официальном онлайн-портале ЕК.
«Украина продолжает достигать удовлетворительного прогресса в укреплении верховенства права, усилении финансовой стабильности, улучшении работы системы газоснабжения», — добавила Нуйтс.
Ранее председатель Еврокомисссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства объединения намерены продолжать поддерживать киевский режим и проводить важные для страны реформы.