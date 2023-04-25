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Бойцы ВСУ выпустили 30 ракет в направлении Донецка во вторник утром

Происшествия
Бойцы ВСУ выпустили 30 ракет в направлении Донецка во вторник утром

Украинские военнослужащие шесть раз обстреляли территорию Донецка во вторник утром, 25 апреля. Об этом свидетельствуют данные представительства региона в Совместном центре контроля и координации.

Согласно полученной информации, бойцы ВСУ выпустили в сторону города 30 «натовских» снарядов. Речь идет о боеприпасах калибром 155 миллиметров.

Как стало известно, атаке подверглись сразу три района — Киевский, Кировский и Куйбышевский. При этом основной удар пришелся на село Нетайлово, в направлении которого направлялась 21 вражеская ракета.

Также украинские боевики выпустили четыре и пять снарядов в сторону поселков Кураховка и Орловка соответственно. Как позже сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела ранения получил местный житель 1960 года рождения.

Ранее атаке со стороны бойцов ВСУ подвергся запорожский город Токмак. По данным местных силовых структур, пострадали два человека.
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