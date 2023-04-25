Стало известно о стабилизации состояния Романа Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стабилизировалось. Со знаменитым спортсменом работают реаниматологи.
Журналисты выяснили, что медики помогают спортсмену восстановить работу конечностей. В частности, речь идет о попытках вернуть подвижность рукам и ногам. Врачи также оказывают помощь Костомарову в деле восстановления работы легких, пояснил источник «Пятого канала».
Журналисты ФАН ранее раскрыли новые детали о состоянии олимпийского чемпиона. Источники сообщили, что Роман Костомаров готовится к протезированию.