Стало известно о стабилизации состояния Романа Костомарова

Журналисты выяснили, что медики помогают спортсмену восстановить работу конечностей. В частности, речь идет о попытках вернуть подвижность рукам и ногам. Врачи также оказывают помощь Костомарову в деле восстановления работы легких, пояснил источник «Пятого канала».