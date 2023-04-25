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Первый ресторан Rostic's открылся на Тверской-Ямской улице в Москве

Общество
Первый ресторан Rostic's открылся на Тверской-Ямской улице в Москве

Первый ресторан франшизы Rostic's начал работу в Москве на Тверской-Ямской улице. Для посетителей заведение откроется после 17 часов.

Меню заведений и дизайн преемника KFC сохранились без изменений, сообщает. Изменились только наименования блюд, сообщили журналисты.

Американская компания ранее заявила о своем уходе из России. 17 апреля стало известно о приобретении активов компании российской фирме «Смарт сервис».

Канал RT сообщал, что новый владелец планирует открыть в России до двух тысяч заведений. В компании подчеркнули, что все сотрудники сохранят свои рабочие места в ресторанах сети.
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