Первый ресторан Rostic's открылся на Тверской-Ямской улице в Москве

Первый ресторан франшизы Rostic's начал работу в Москве на Тверской-Ямской улице. Для посетителей заведение откроется после 17 часов.
Меню заведений и дизайн преемника KFC сохранились без изменений, сообщает. Изменились только наименования блюд, сообщили журналисты.
Американская компания ранее заявила о своем уходе из России. 17 апреля стало известно о приобретении активов компании российской фирме «Смарт сервис».
Канал RT сообщал, что новый владелец планирует открыть в России до двух тысяч заведений. В компании подчеркнули, что все сотрудники сохранят свои рабочие места в ресторанах сети.