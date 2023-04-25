Обнаруженная на станции «Лермонтовский проспект» в Москве граната оказалась муляжом

Мужчину задержали правоохранители на входе в метрополитен. После сканирования интерскопом у него была обнаружена граната. Также сообщалось, что сотрудники полиции потребовали закрыть проходы в северный вестибюль станции «Лермонтовский проспект», после чего провели ряд проверок. По сведениям SHOT, оружие оказалось муляжом.