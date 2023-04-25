Обнаруженная на станции «Лермонтовский проспект» в Москве граната оказалась муляжом

Граната, которую неизвестный хотел пронести с собой на станцию московского метрополитена «Лермонтовский проспект», оказалась муляжной, информирует Telegram-канал SHOT.
Мужчину задержали правоохранители на входе в метрополитен. После сканирования интерскопом у него была обнаружена граната. Также сообщалось, что сотрудники полиции потребовали закрыть проходы в северный вестибюль станции «Лермонтовский проспект», после чего провели ряд проверок. По сведениям SHOT, оружие оказалось муляжом.
Ранее сообщалось о том, что в московском аэропорту Внуково задержали мужчину, у которого в рюкзаке обнаружили две гранаты. На место инцидента прибыли сотрудники ОМОН.