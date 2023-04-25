Politico: Украина пытается обмануть Россию перед своим контрнаступлением

Издание утверждает, что целью данного обмана является попытка запутать Россию в месте и времени начала наступательных действий ВСУ. Автор статьи считает, что Киев наиболее вероятно нанесет удары в северо-восточной части Харьковской области, Херсонской и Запорожской областях и Донецке.