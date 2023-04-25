Politico: Украина пытается обмануть Россию перед своим контрнаступлением

Украина сейчас пытается обмануть Россию перед своим контрнаступлением, которое может стать решающем в конфликте. Об этом сообщило американское издание Politico.
Издание утверждает, что целью данного обмана является попытка запутать Россию в месте и времени начала наступательных действий ВСУ. Автор статьи считает, что Киев наиболее вероятно нанесет удары в северо-восточной части Харьковской области, Херсонской и Запорожской областях и Донецке.
Автор также утверждает, что Россия якобы опасается удара на Южном направлении. Отмечается, что успех операции с этой стороны может позволить Украине продвигаться в направлении Крыма.
Ранее стало известно, что подразделения российской армии начали применять на Украине новейшие российские танки Т-14. Отмечается, что сейчас их в основном используют для обстрела позиций ВСУ.