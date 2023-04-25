Псковские спортсмены взяли призовые места в турнире по конному спорту среди лиц с ОВЗ

Псковскую спортсменку Ангелину Львову признали победительницей в «тесте по выездке», и она взяла 3-е место на «рабочей тропе». Дарья Русяева заняла второе место в «тесте Дерби третьего уровня». Сергей Иванов стал серебряным призером на «рабочей тропе». Ивану Пятерикову дали 7-е место в конкурсе «начало выездки Тест А», поделились в псковской горадминистрации.