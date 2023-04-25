Псковские спортсмены взяли призовые места в турнире по конному спорту среди лиц с ОВЗ

Состязания по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья провели в Новгородской области. Мероприятия проходили с 9 по 21 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Пскова.
Как пишет «Псковское агентство информации», псковичи под руководством тренера Кристины Соловьевой смогли занять призовые места в разных номинациях. Всего в турнире участвовали 44 наездника из Пскова, Петербурга, Мурманска, Калининграда, Великого Новгорода и Ленобласти.
Псковскую спортсменку Ангелину Львову признали победительницей в «тесте по выездке», и она взяла 3-е место на «рабочей тропе». Дарья Русяева заняла второе место в «тесте Дерби третьего уровня». Сергей Иванов стал серебряным призером на «рабочей тропе». Ивану Пятерикову дали 7-е место в конкурсе «начало выездки Тест А», поделились в псковской горадминистрации.