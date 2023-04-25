Читатели Breitbart поделились гипотезами об увольнении Такера Карлсона с Fox News

Читатели издания Breitbart резко негативно высказались об уходе телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News. По мнению пользователей, его уволили за критику правительства.
Некоторые уверены, что звезда экрана ушел без предупреждения потому, что в прощальном эфире мог сказать «нечто сенсационное». Часть комментаторов интересуются, заплатили ли ему за уход.
«Они вышвырнули Такера, потому что он разоблачал преступное семейство Байденов!», — отметил один из читателей, указывая на родственников президента США Джо Байдена.
Многие напомнили о том, что Карлсон поддерживал Россию в своих заявлениях. Не все согласны с его позицией, однако большинство не видит лжи в словах телеведущего.
«Fox умерла. Не могу сказать, что я удивлен», — резюмировал читатель.
Идею о том, что известный телеканал «умер» после ухода Карлсона озвучил и политолог-американист Борис Межуев. Об этом он сообщил в беседе с ФАН.